Nizozemke in Španke za zlato kolajno na SP

Kumamoto, 13. decembra - Nizozemske in španske rokometašice so letošnje finalistke svetovnega prvenstva na Japonskem. Nizozemke so na današnji prvi polfinalni tekmi premagale Rusinje s 33:32 (16:16), Španke pa so bile na drugi boljše od Norvežank z 28:22 (13:13). Slovenke, ki so na SP zasedle 19. mesto, so v skupinskem delu ukanile Nizozemke in izgubile proti Norvežankam.