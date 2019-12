Nemška centralna banka prepolovila napoved rasti BDP za 2020

Berlin, 13. decembra - Nemška centralna banka Bundesbank je danes znižala junijsko napoved rasti nemškega bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2020, in sicer z 1,2 odstotka na 0,6 odstotka. To pomeni, da se stopnja rasti glede na letos pričakovanih 0,5 odstotka ne bo veliko spremenila. V letih 2021 in 2022 naj bi se rast le pospešila, in sicer na okoli 1,4 odstotka.