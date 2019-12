Evropska komisija preučuje pritožbo Fortenove nad Počivalškom

Bruselj, 12. decembra - V Evropski komisiji so za STA danes potrdili, da so prejeli pritožbo Fortenove in Agrokorja proti slovenski državi oz. ministrstvu za gospodarstvo pod vodstvom Zdravka Počivalška, ker naj bi se nedovoljeno vmešavala v prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo. "Trenutno analiziramo predložene informacije," so zapisali.