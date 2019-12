Na Pokljuki najvišje Klemenčičeva in Repnik

Pokljuka, 12. decembra - Pokljuka do konca tedna gosti najboljše mlade biatlonce na pokalu IBU. Na današnjih posamičnih tekmah na 12,5 km za ženske in 15 km za moške sta se zmag veselila Nemka Lisa Maria Spark in Švicar Niklas Hartweg. Med Slovenci sta bila najboljša Živa Klemenčič na 15. in Matic Repnik na šestem mestu.