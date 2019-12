Za sofinanciranju nalog zaščite in reševanja v letu 2020 dobrih devet milijonov evrov

Ig, 14. decembra - Uprava za zaščito in reševanje bo za sofinanciranje nalog zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč v letu 2020 namenila 9,1 milijona evrov, v letu 2021 pa 9,5 milijona. Kot so pojasnili, v zadnjih letih postopno povečujejo raven sofinanciranja in tako dvigajo učinkovitost sistema. Letos so za to namreč namenili 8,3 milijona evrov.