Povezovanje univerze in gospodarstva privedlo do vrste inovacij

Ptuj, 12. decembra - V sodelovanju med Univerzo v Mariboru in gospodarstvom je nastalo že veliko inovacij in drugih dosežkov, od prvega slovenskega nanosatelita do uporabe brezpilotnih letal v kmetijstvu. Predstavili so jih na današnjem srečanju z raziskovalci na Ptuju, kjer je bilo med drugim slišati, da so takšna sodelovanja koristna za vse strani.