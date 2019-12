Parlamentarna komisija za več zamejstva in izseljenstva v šolah

Ljubljana, 12. decembra - Komisija DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu se je na današnji seji zavzela za več znanja o Slovencih, ki živijo izven meja Slovenije, v osnovnih in srednjih šolah. Po skoraj triurni razpravi so soglasno sprejeli tri sklepe, v katerih med drugim predlagajo, da bi v učnih načrtih še bolj poudarili dosežke Slovencev zunaj meja Slovenije.