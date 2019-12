Al-Sadd napredoval na klubskem SP

Doha, 11. decembra - Klubsko svetovno prvenstvo v Katarju se je danes začelo s kvalifikacijsko tekmo med domačo ekipo Al-Sadd in prvakom Oceanije, moštvom Hienghene Sport z Nove Kaledonije. Uspešnejši so bili domači, ki jih vodi nekdanji zvezdnik Barcelone Xavi Hernandez, in po podaljšku zmagali s 3:1 (1:1, 1:0).