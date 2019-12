Newyorške borze končale v zelenem

New York, 11. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s skromno rastjo. Ameriška centralna banka Federal Reserve pričakovano ni spremenila obrestnih mer, da bi ohranila trdno gospodarsko rast. Vlagatelji so v pričakovanju novih informacij glede trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.