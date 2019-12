V UKC Maribor preklicali omejitev obiskov, na pediatriji v izolski bolnišnici pa jih omejili na eno zdravo osebo

Maribor/Izola, 11. decembra - Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so preklicali omejitev obiskov na eno zdravo osebo, še vedno pa izvajajo poostrene higienske ukrepe. Zaradi respiratornih okužb in zagotavljanja varnosti otrok pa so obiske na eno zdravo odraslo osebo omejili na pediatričnem oddelku izolske bolnišnice.