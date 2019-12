V ligi prvakov znana še zadnja udeleženca izločilnih bojev

Ljubljana, 11. decembra - Po današnjih tekmah 6. in zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov so znani vsi udeleženci osmine finala. Štirinajstim že prej znanim udeležencem sta se v izločilnih bojih pridružila še Atalanta, tokrat brez poškodovanega slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, in Atletico Madrid Jana Oblaka.