Zajc pozdravil evropski zeleni dogovor

Ljubljana, 11. decembra - Minister za okolje in prostor Simon Zajc je pozdravil danes predstavljeni evropski zeleni dogovor, ki "pogumno vodi v edino možno prihodnost - to je v ogljično nevtralno prihodnost". Zajc je med drugim pozdravil poudarek na pravičnem prehodu, saj bo to zelo pomembno tudi za slovenske premogovniške regije.