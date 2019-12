Ljubljana, 11. decembra - Predsednik DZ Dejan Židan bo sprejel podpredsednika vlade in ministra za notranje zadeve Severne Makedonije Oliverja Spasovskega ob 16.30 v sobi 119 DZ na Šubičevi 4 in ne ob 16.45, kot je bilo sprva napovedano, so sporočili iz DZ.