Za zimski obisk gora ključno poznavanje razmer, oprema in usposobljenost

Krvavec, 11. decembra - Predstavniki Planinske zveze Slovenije so ob začetku zimske sezone danes na Krvavcu prikazali opremo in veščine za obisk gora pozimi. Vsem, ki se odpravljajo v gore, svetujejo, naj se pozanimajo o trenutnih razmerah v gorah, koliko je snega in kakšen je. Hkrati je treba imeti s seboj pravo opremo in jo znati tudi uporabljati.