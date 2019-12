Razpis UKC Maribor z dvomljivo postavljenimi pogoji in merili

Ljubljana, 19. decembra - UKC Maribor še v petek zbira prijave na razpis za nakup letalskih kart in organizacijo potovanj. Borut Smrdel z računskega sodišča pri tem opozarja na nenavadnost nekaterih meril in pogojev. Po njegovem mnenju je na podlagi presoje javne objave težko utemeljiti njihovo povezanost in sorazmernost s predmetom javnega naročila.