Kazni za kršenje zakona o stavki bodo očitno ostale v dinarjih

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 15. decembra - Slovenski zakon o stavki je že polnoleten in izhaja iz prejšnjega sistema. Izrazoslovje je zastarelo, sankcije so določene še v dinarjih. Po spremembah kliče tudi definicija stavke, opozarja Inšpektorat RS za delo. A spremembe tega zakona predstavljajo velik zalogaj, saj delodajalci in sindikati na tej točki ne govorijo istega jezika.