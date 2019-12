Cerkveno sodišče obsodilo nekdanjega ljutomerskega župnika

Ljutomer, 11. decembra - Metropolitansko cerkveno sodišče je duhovnika murskosoboške škofije Andreja Zrima spoznalo za krivega spolnega nasilja nad mladoletnimi in odraslimi osebami, so te dni poročali mediji. Oznanilo o tem je objavila ljutomerska župnija, kjer je Zrim deloval do aprila lani. Policija zaradi novih okoliščin po navedbah Dnevnika zbira dodatna obvestila.