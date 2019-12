Ob prelomu leta: Kljub umirjanju gospodarske rasti za zdaj brez panike

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 16. decembra - Gospodarska rast v Sloveniji se umirja, kar je predvsem posledica učinkov iz mednarodnega okolja. Šibkejša je tudi rast investicij, spodbudna pa so še vedno gibanja pri zasebni potrošnji. A kljub umirjanju rasti in slabšanju razpoloženja ustanove za zdaj ostajajo razmeroma optimistične in vztrajajo pri svojih napovedih.