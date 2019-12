Ljubljana, 10. decembra - Po torkovih tekmah 6. in zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov so se v osmini finala PSG, Realu Madridu, Bayernu, Tottenhamu, Manchester Cityju, Juventusu, Barceloni in Leipzigu pridružili še Liverpool, Napoli, Borussia Dortmund, Lyon, Valencia in Chelsea.