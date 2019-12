Letošnji mednarodni dan gora posvečen mladim

Ljubljana, 11. decembra - Letošnji mednarodni dan gora je Planinska zveza Slovenije posvetila mladim. Njegov slogan je namreč Gore so pomembne za mlade, pozornost pa so v zvezi usmerili v trajnostni razvoj gorskih območij in vlogo mladih v pri tem procesu, je v poslanici ob mednarodnem dnevu zapisal podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Roman Ponebšek.