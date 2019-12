Evropske borze večinoma navzdol; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 10. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma nekoliko znižali. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji pozorni predvsem na trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko. Do predvidene uveljavitve novih carin ZDA na kitajsko blago je namreč ostalo manj kot teden dni časa. Tečaj evra se je okrepil, podražila se je tudi nafta.