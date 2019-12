V ZSSS Židana opozorili na pravice starejših

Ljubljana, 10. decembra - Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in njenega Sindikata upokojencev Slovenije so danes s tradicionalno manifestacijo obeležili dan človekovih pravic. Letos so v pismu, ki so ga izročili predsedniku DZ Dejanu Židanu, izpostavili pravico starejših do dostojnega življenja. Židan je za njihove zahteve pokazal veliko razumevanja.