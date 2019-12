Ob usklajevanju o spremembah volilne zakonodaje tudi razmislek o povišanju ženskih kvot

Ljubljana, 10. decembra - V nadaljevanju pogovorov o spremembah volilne zakonodaje je pričakovati tudi razpravo o rešitvah za zagotovitev večje zastopanosti žensk v politiki. To temo so danes odprli na okrogli mizi Kluba parlamentark DZ, kjer je bilo slišati pozive, naj se pri spremembah zakona o volitvah v DZ razmisli tudi o višjem odstotku spolnih kvot in sistemu zadrge.