Ptuj, 10. decembra - V enem od podjetij na Ptuju so zjutraj prejeli božično voščilnico oziroma manjši paket, v katerem je bil neznan bel prah. Policija je kraj zavarovala, paket pa bodo prevzeli bombni tehniki specialne enote policije in ga poslali v analizo. V karanteni ni nihče, so sporočili s Policijske uprave Maribor.