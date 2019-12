Azijske borze večinoma s padci

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 10. decembra - Tečaji na osrednjih azijskih borzah se gibljejo večinoma vsaj rahlo v rdečem. V tednu, ko pomembnih dogodkov ne bo manjkalo, so njihove uči uprte predvsem v to, ali bodo ZDA in Kitajska medsebojno uvedle najnovejši nabor dodatnih carin ali bo do takrat dosežen vsaj okvirni dogovor prve faze med velesilama.