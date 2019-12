Newyorške borze končale s padci

New York, 9. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s padci. Vlagatelji so v pričakovanju izida četrtkovih predčasnih parlamentarnih volitev v Veliki Britaniji in odločitve ameriške centralne banke Federal reserve (Fed) glede obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.