Zagorelo v industrijski coni Laze v Stražišču pri Kranju

Kranj, 9. decembra - V industrijski coni Laze v Stražišču pri Kranju je okoli 18.30 izbruhnil požar. Po prvih podatkih gre za požar na zabojnikih, tovornem vozilu in ostrešju objekta. Poteka evakuacija zaposlenih v podjetju. Gasilci so požar omejili in se ne širi več, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Zaenkrat ni podatka, da bi bil kdo poškodovan.