Šabeder na zasedanju sveta EU za zdravje o izboljšanju dostopa do zdravil

Ljubljana/Bruselj, 9. decembra - Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes v Bruslju udeležil zasedanja sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov. Razpravljali so o ekonomiji blaginje, politiki zdravil na ravni EU ter o vlogi EU v globalnem zdravju. Zavzeli so se za krepitev sodelovanje s ciljem izboljšanja dostopa do zdravil.