Odbor za podnebno politiko s priporočili glavnim odločevalcem v državi

Ljubljana, 9. decembra - Člani stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu Pahorju so se z njim sestali na drugem srečanju. Vladi, državnemu zboru in državnemu svetu priporočajo, naj v najkrajšem možnem času pretehtajo razglasitev izrednih podnebnih in okoljskih razmer.