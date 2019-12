Avstrijska nacionalna knjižnica pripravila spletno razstavo o Handkeju

Dunaj, 10. decembra - Avstrijska nacionalna knjižnica je ob današnji podelitvi letošnje Nobelove nagrade za literaturo avstrijskemu pisatelju Petru Handkeju pripravila spletno razstavo o njegovem delu. Razstava, ki so jo naslovili Iz arhiva, predstavi besedila in slike ter avdio in video material, piše avstrijska tiskovna agencija APA.