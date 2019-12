Afrika 2020: V ospredju uspešnost reform v Angoli, Etiopiji, Južna Afriki in Zimbabveju

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 28. decembra - Predsedniki Angole, Južne Afrike in Zimbabveja, Joao Lourenco, Cyril Ramaphosa in Emmerson Mnangagwa, ter etiopski premier Abiy Ahmed so bili ob nastopu svojega mandata znanilci upanja, sedaj so se znašli pod velikim pritiskom zahtev po reformah in prav leto 2020 naj bi pokazalo, ali so temu dorasli.