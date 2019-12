Večer o živalovarstveni zakonodaji (9. 12.)

Maribor, 9. decembra - Jasmina Cehnar v komentarju Brezčutni piše o tem, da izkušnje na terenu pogosto kažejo, da je pravno varstvo živali nedorečeno, pomanjkljivo in premilo, inšpekcijske službe pa so pasivne in neučinkovite. Živalovarstvena zakonodaja krvavo potrebuje potisk naprej, saj za zavržna dejanja zoper živali velikokrat sploh ni pravnih podlag za ukrepanje.