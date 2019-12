Klara Lukan srebrna med mladinkami na EP v krosu

Lizbona, 8. decembra - Klara Lukan iz Šentjerneja je na evropskem prvenstvu v krosu v Lizboni med mladinkami do 20 let osvojila srebrno medaljo in s tem kronala izvrstno sezono. Zlato je zgrešila za vsega tri sekunde, zmagala je Italijanka Nadia Battocletti. Tretja je bila Portugalka Mariana Machado, ki je za Lukanovo zaostala za devet sekund.