V SNG Nova Gorica premiera predstave DE-SET: zgodba družbe in neke intime

Nova Gorica, 8. decembra - V SNG Nova Gorica bo danes premiera predstave DE-SET, ki je nastala ob desetletnici ustvarjanja plesalcev Nastje Bremec Rynia in Michala Rynia. Preplet plesa, žive glasbe in podob vključuje nekatere motive iz njunih dosedanjih predstav. Poleg zanimanja za intimno in družbo tematizirajo vprašanja njunega odnosa in energijo, ki ga napaja.