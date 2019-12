Vlada objavila poziv za sodelovanje pri projektu slovenskega predsedovanja Svetu EU

Ljubljana, 7. decembra - Vlada je danes v osrednjih časnikih in na svoji spletni strani objavila poziv za sodelovanje pri projektu predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Poziv je odprt do 20. decembra, z njim pa skuša pridobiti nabor možnih kandidatov, ki bi jih takoj ali po dogovoru zaposlila za določen čas oz. najdlje do 31. marca 2022.