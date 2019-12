Predsednik ZDA za več vode pri splakovanju stranišč

Washington, 7. decembra - Ameriški predsednik Donald Trump meni, da bi morali Američanom dovoliti, da za splakovanje straniščnih školjk naenkrat porabijo več kot šest litrov vode, kot to sedaj določa zvezni zakon. Trumpu se zdi, da so regulacije glede vode pretirane in ljudje zaradi tega porabijo več vode, kot bi jo sicer.