Hofer in društvo Kralji ulice o prihodnji prodaji časopisa pred trgovinami

Ljubljana, 6. decembra - V podjetju Hofer so danes pojasnili svojo namero, da prodajalcem časopisa Kralji ulice prepovedo prodajo časopisa pred Hoferjevimi trgovinami. Kot so zapisali, bodo skupaj z društvom Kralji ulice skušali zadevo urediti in se dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju. To so potrdili tudi v društvu.