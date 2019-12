Koper, 6. decembra - Na njivi v Šuštetih v Svetem Antonu v občini Koper je danes nekaj pred 16. uro pod traktorjem ostala ujeta oseba. Aktivirali so koprske gasilce, reševalce in policiste. Kljub hitremu posredovanju in oživljanju je oseba na kraju dogodka umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.