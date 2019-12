Clugov Radio and Juliet v londonskem Coliseumu

London, 7. decembra - Balet SNG Maribor bo danes in v nedeljo s predstavo Edwarda Cluga Radio and Juliet gostoval v londonskem Coliseumu. V ljubezenski zgodbi, soočeni z glasbo Radiohead, bosta nastopila tudi prvak Marijinskega baleta Denis Matvienko in prvakinja Angleškega nacionalnega baleta Katja Khaniukova.