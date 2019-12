Kosmatinci kljub porazu druga najboljša ekipa lige

Boston, 6. decembra - Hokejisti Boston Bruins so v severnoameriški ligi NHL doma po podaljšku s 3:4 klonili proti eni najslabših ekip zahodne konference Chicago Blackhawks, vseeno pa ostajajo druga najboljša ekipa lige. Potem ko so še na začetku zadnje tretjine kosmatinci zaostajali z 0:3, so se na koncu dokopali do podaljška. Veselje jim je pokvaril Jonathan Toews.