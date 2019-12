Pravosodni policisti bodo pri delu uporabljali nova službena vozila

Ljubljana, 6. decembra - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je novembra v uporabo prevzela 16 novih službenih vozil, namenjenih prevozu zaprtih oseb v različne zunanje institucije. Nova vozila bodo nadomestila dotrajana in omogočila varen prevoz večjega števila oseb hkrati. Kot so sporočili z uprave, bodo s tem prihranili pri materialnih in človeških virih.