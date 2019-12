Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 12.)

Ljubljana, 5. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o pritožbi zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zaradi vmešavanja v prenos lastništva Mercatorja. Pisale so tudi, da je šest oseb v Sloveniji zbolelo za ošpicami. Poročale pa so tudi, da je bil v Sloveniji opažen orientalski sršen.