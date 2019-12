Po nedavnem odstopu članov sveta zavoda za transfuzijsko medicino vlada imenovala enega člana

Ljubljana, 5. decembra - Vlada je danes razrešila člana sveta Zavoda RS za transfuzijsko medicino Tomaža Ramovša in na to mesto imenovala Damjana Matičiča. Poleg Ramovša sta sicer z mesta člana sveta zavoda odstopila še Branka Neffat in Judith Unetič, obe sta tudi predstavnici vlade v svetu, a njune zamenjave vlada danes očitno še ni obravnavala.