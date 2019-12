V Kolumbiji znova množični protivladni protesti

Bogota, 5. decembra - V Kolumbiji so v sredo potekali novi množični protesti proti vladi in desnosredinskemu predsedniku Ivanu Duqueju, potem ko so propadla pogajanja med nacionalnim stavkovnim odborom in predsednikom. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je na ulice odšlo več deset tisoč ljudi. Iz mest Medellin in Cali poročajo o spopadih med protestniki in policijo.