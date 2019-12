DS podelil plakete najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2019

Ljubljana, 5. decembra - Državni svet je danes podelil plakete DS najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2019. Plaketo je letos prejelo 14 prostovoljcev in prostovoljk z raznolikih področij delovanja, kot so gasilstvo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kultura in turizem.