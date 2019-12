Sevnica do polnega izkupička na Ptuju

Ljubljana, 5. decembra - V prvi tekmi 11. kroga 1. slovenske futsal lige je do treh točk prišla Sevnica, ki je v gosteh z 2:1 ugnala Ptujčane. Za goste sta zadela Gregor Pešec in Sebastijan Drobne, za domačine pa Tilen Gajser. Odločitev o zmagovalcu je padla v 39. minuti, ko je Drobne zabil za 2:1. S to zmago so se Sevničani zavihteli na šesto mesto.