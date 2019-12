Ameriški škof odstopil zaradi obtožb prikrivanja spolnih zlorab

New York, 5. decembra - Škof newyorškega mesta Buffalo v zvezni državi New York Richard Malone je v sredo zaradi obtožb o napakah pri obravnavi primerov spolnih zlorab otrok s strani duhovnikov odstopil s položaja. Papež Frančišek je njegov odstop sprejel in na položaj začasno imenoval Edwarda Scharfenbergerja iz Albanyja.