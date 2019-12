Krajinski park Radensko polje v družbi 14 naravnih parkov

Grosuplje, 7. decembra - Krajinski park Radensko polje je po desetih letih od razglasitve zavarovanega območja minuli teden pristopil k Skupnosti naravnih parkov Slovenije. To je po mnenju vodje krajinskega parka Tine Mikuš zelo pomembno, ker bodo pridobivali pomoč in veliko znanja iz izkušenih parkov, ki že vrsto let delujejo. Uprava parka namreč deluje šele tri mesece.