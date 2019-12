Ustavni pravniki ZDA podpirajo ustavno obtožbo predsednika Trumpa

Washington, 4. decembra - Ustavni pravniki in strokovnjaki so na današnjem nadaljevanju postopka preiskave pred ustavno obtožbo predsednika ZDA Donalda Trumpa v predstavniškem domu javnosti pojasnili, zakaj si Trump zasluži ustavno obtožbo in odstavitev s položaja. Edini, ki v to ni povsem prepričan, je bil profesor Jonathan Turley z univerze George Washington.