Letališki gasilci dobili nove prostore

Brnik, 4. decembra - Na ljubljanskem letališču so slavnostno odprli prenovljene in razširjene prostore Gasilsko-reševalne službe. Ti pomenijo pomembno izboljšanje pogojev dela, posodobljena in dopolnjena oprema z najsodobnejšimi vozili v voznem parku pa bo omogočala učinkovitejše ukrepanje v primeru intervencij, so sporočili s Fraporta Slovenija.